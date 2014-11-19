美国金融：美联储决定暂不上调隔夜逆回购操作的上限－会议记录

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约11月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的10月会议记录显示，决策者决定仅进行一项临时性长期逆回购协议操作，以避免在年底扰乱市场的风险。
10月28-29日会议记录显示，联邦公开市场委员会 (FOMC)委员曾考虑上调目前为3,000亿美元的固定利率隔夜逆回购操作(ON RRP)的上限，但最终决定此举会“加大金融市场风险”。联储最初为RRP设置上限就是出于这样的担忧。
最后，联储决定开始进行一项定期回购操作，以收集有关另一项能帮助其最终收紧政策的工具的信息。联储将于下月初公布定期RRP操作的更多信息。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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