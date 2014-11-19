美国金融：美联储决定暂不上调隔夜逆回购操作的上限－会议记录

路透纽约11月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的10月会议记录显示，决策者决定仅进行一项临时性长期逆回购协议操作，以避免在年底扰乱市场的风险。

10月28-29日会议记录显示，联邦公开市场委员会 (FOMC)委员曾考虑上调目前为3,000亿美元的固定利率隔夜逆回购操作(ON RRP)的上限，但最终决定此举会“加大金融市场风险”。联储最初为RRP设置上限就是出于这样的担忧。