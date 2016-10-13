焦点：美联储会议记录显示决策者更接近升息 但对通胀的疑虑犹存

路透华盛顿10月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

美联储9月20-21日会议记录还显示，美联储内部对升息时机的分歧还是很大。美联储在此次会议上决定维持利率不变。

“多位委员认为，如果经济如预期般发展，在相对短的时间内上调联邦基金利率目标区间会是合适的。”美联储在会议记录中指出。

有17位决策者参加了9月政策会议，其中10位是有投票权的委员。在会议记录中，无论是有投票权的委员，还是其他决策者都对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善有不同观点。

一些委员认为，美国已经接近充分就业，如果美联储等太久才升息，通胀可能攀升过快。

会议记录还显示，“无论是9月升息，还是等待更多就业和通胀数据出炉，都有合理的理由。”

会议记录公布后，美股小幅上涨，美国公债收益率缩减稍早升幅。

“他们只不过希望有更多数据来帮助下其决心。我们认为，12月会议前他们会看到希望看到的数据。”Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson称。

**对通胀的疑虑犹存**

三位有投票权的委员对9月的政策决定投了反对票，他们支持马上加息，这是2011年来首次出现，在一次会议上，如此多投反对票的委员意见完全一致。

在9月政策声明中，美联储采用了“暂时”维持目前利率水准的新措辞，被普遍认为是鹰派信号。

不过，根据会议记录，几位有投票权的委员担心，引入该措辞“可能被错误的解读为，联储暗示影响未来利率决定的是时间的推移，而不是证据的累积”。

尽管美联储政策制定者对当前1.7%的通胀率是否足够接近2%目标有不同意见，但许多有投票权的委员指出，“鲜见通胀压力的迹象；通胀回升的速度缓慢。”

9月会议后，美联储主席叶伦和多位其他联储政策制定者表示，如果就业市场继续增强，通胀继续回升，预计将在年底前加息。

纽约联储总裁杜德利周三表示，由于美国经济有“充足的运转空间”，美联储可以“温和”加息。

上周五公布的9月就业报告显示，尽管就业增长放缓，但仍远高于抵消人口增长所需的水准。

今年美联储还有两次货币政策会议，分别是在11月1-2日和12月13-14日。交易商已经基本排除了在11月会议上加息的可能性，因美国将在11月8日举行总统大选。根据CME Group数据，交易商目前认为，美联储在12月加息的机率约七成。

周五，叶伦将在波士顿发表讲话，可能从中可以获得美联储最新想法的线索。(完)