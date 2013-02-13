基金产业: 单靠资产净值披露无法解决货币市场基金的问题--FED罗森格伦

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透纽约2月12日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,基金公司每日公布净值的举措尽管是积极的,但单凭于此不能保护货币市场上的投资者免受危机时期的恐慌.
罗森格伦在接受采访时说:"现状的确是无法让人接受的,"并表示问题并不能靠"单纯的披露"得以解决.
他则提出了一封由其和其它11位联储总裁附着意见的书信.在信中他们呼吁采取更激进的举措,来改革规模达2.6万亿美元的行业.
"我认为公布净值的举动是积极的,我会鼓励行业继续思考有益披露的各种方式."
"还有更多可以披露的信息,比如包括提供每日和每周的持仓情况...但单凭披露不能解决问题,尤其是货币市场基金面临赎回的风险时,"罗森格伦说.
12位地区联储总裁在这封递交给美国风险委员会的信中表示,支持目前监管机构正在考虑的一系列更为严格的改革举措.他们表示,可以允许基金公司为不同的基金提供不同的保障.
不过对于基金行业提出的一个旨在稳定市场的构想,联储总裁们则并不支持.
联储官员们对金融稳定监管委员会(FSOC)表示,单纯的对基金实行临时赎回限制不足以解决问题.(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
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