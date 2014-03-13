美国金融：联储副主席提名人费舍尔呼吁关注维护金融体系稳定

路透旧金山/纽约3月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名人费舍尔周三呼吁，将维护金融体系稳定作为美联储“明确”的政策焦点，该也是联储讨论的重要议题之一。

美国国会规定联储仅有两个政策目标，即促进就业和维护物价稳定，但自2007-2009年衰退以来，联储逐渐肩负起应对金融体系疏漏的职责。

周三公布的费舍尔提交给国会的书面证词称，“一如既往，这些目标是互补的。但他们都应成为联储明确的政策焦点。”参议院周四将就费舍尔的提名举行听证会。

费舍尔之所以被提名为美联储副主席，部分是因他丰富的危机处理经验，特别担任了国际货币基金组织(IMF)第一副总裁七年之久。他还曾担任以色列央行总裁。

费舍尔在证词中表达了对美联储主席叶伦继续执行宽松货币政策的支持，即便随着联储缩减购债规模，“扩张力度逐渐并谨慎地削减”。(完)