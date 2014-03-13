美国金融：联储副主席提名人费舍尔呼吁关注维护金融体系稳定

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透旧金山/纽约3月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名人费舍尔周三呼吁，将维护金融体系稳定作为美联储“明确”的政策焦点，该也是联储讨论的重要议题之一。
美国国会规定联储仅有两个政策目标，即促进就业和维护物价稳定，但自2007-2009年衰退以来，联储逐渐肩负起应对金融体系疏漏的职责。
周三公布的费舍尔提交给国会的书面证词称，“一如既往，这些目标是互补的。但他们都应成为联储明确的政策焦点。”参议院周四将就费舍尔的提名举行听证会。
费舍尔之所以被提名为美联储副主席，部分是因他丰富的危机处理经验，特别担任了国际货币基金组织(IMF)第一副总裁七年之久。他还曾担任以色列央行总裁。
费舍尔在证词中表达了对美联储主席叶伦继续执行宽松货币政策的支持，即便随着联储缩减购债规模，“扩张力度逐渐并谨慎地削减”。(完)
(编译 张荻; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10