美国金融：美联储已开始“退出”极度宽松政策-联储副主席提名人费舍尔

路透华盛顿3月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名人费舍尔周四向美国参议院金融委员会表示，美联储已开始将过去五年的超宽松货币政策划上句号。

“我认为退出宽松货币政策正在开始，或已经开始了，”费舍尔说，“美联储已缩减每月购债规模，且已经阐明了继续执行缩减购债的条件。”

美联储维持利率近零超过五年，且买入以兆美元计的公债和抵押贷款支持证券以拉低长期借贷成本和推动经济增速。

美联储在12月宣布，从今年1月起缩减每月购债规模，且美联储官员表示，他们预期若经济继续改善，美联储将在今年稍晚结束购债。

当美联储前主席贝南克在去年5月首次暗示美联储将结束购债后，市场反应强烈。

“当实际缩减购债开始时，它带来影响要稳定得多，”费舍尔说，“这情况似乎将会继续。”

费舍尔也表示，近期经验显示财政节支措施将降低产出。美联储理事鲍威尔也表示，不应该认为财政节支计划可带来短期经济成长。(完)