美国金融：美联储已开始“退出”极度宽松政策-联储副主席提名人费舍尔

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透华盛顿3月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名人费舍尔周四向美国参议院金融委员会表示，美联储已开始将过去五年的超宽松货币政策划上句号。
“我认为退出宽松货币政策正在开始，或已经开始了，”费舍尔说，“美联储已缩减每月购债规模，且已经阐明了继续执行缩减购债的条件。”
美联储维持利率近零超过五年，且买入以兆美元计的公债和抵押贷款支持证券以拉低长期借贷成本和推动经济增速。
美联储在12月宣布，从今年1月起缩减每月购债规模，且美联储官员表示，他们预期若经济继续改善，美联储将在今年稍晚结束购债。
当美联储前主席贝南克在去年5月首次暗示美联储将结束购债后，市场反应强烈。
“当实际缩减购债开始时，它带来影响要稳定得多，”费舍尔说，“这情况似乎将会继续。”
费舍尔也表示，近期经验显示财政节支措施将降低产出。美联储理事鲍威尔也表示，不应该认为财政节支计划可带来短期经济成长。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --