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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 22:22 BJT

标题新闻：美参议院金融委员会批准费舍尔担任联储副主席及布雷纳德和鲍威尔担任理事的提名

费舍尔为前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁 布雷纳德(Lael Brainard)为前美国财政部国际事务次长 鲍威尔现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事

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