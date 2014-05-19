《焦点》美国FED理事会新成员加盟，将推动在长期内保持积极模式

但在欧元区爆发危机面临瓦解威胁的时候，虽然布雷纳德当时在财政部任职，不过她表示对央行能够及应该做什么抱有信心。布雷纳德是奥巴马政府敦促欧洲采取更强力行动的领军人物。

在此期间与她共事的欧洲官员和美国政府官员称，她是一位强悍的官场斗士，一旦下定决心就很难动摇。有几次，布雷纳德在讨论热烈的会议上鼓励欧洲官员抛开现有规则，马上扩大欧洲央行的职责范围。

“这完全就是‘火箭炮’的想法，即动用央行资源来弭平一个或多个欧洲国家可能违约的担忧，”前比利时智库Bruegel主管、现为法国政府顾问的Jean Pisani-Ferry称，并在谈及时任美国财长盖特纳和布雷纳德时表示，“这基本上都是由他俩提出的”。

前同事指出，她在政府任职时曾参与一些斗争，例如争取增加美国对世界银行的援助，以及击退国务院干涉财政部监管对世界银行和国际货币基金组织资金的企图。

“如果她强烈地认为要怎么做，就会非常独断，”前国务院高官、现为季辛吉顾问公司(Kissinger Associates)副董事长的Robert Hormats称。

布雷纳德和费舍尔预计都将令美联储更加深入地讨论其决定将如何影响全球经济，并在海外积极为美国政策辩护。

费舍尔在以色列央行任职期间，正值以色列受到一场始于美国的危机冲击。在此期间，他证明了自己是一位既扎根于传统，又乐于摒弃传统的经济学家。