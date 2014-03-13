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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 00:12 BJT

美国金融：美联储理事鲍威尔称监管机构正考虑对大型银行征收资本附加费

路透华盛顿3月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美国监管机构正考虑根据机构的资金来源，向大型银行征收资本附加费。

美国监管机构正在考虑各种避免银行发展过大，若倒闭可能造成金融危机的办法。

鲍威尔在国会有关他连任美联储理事的听证会上表示，“我们关注的一个方面是这些大型机构的短期批发融资。”

“办法之一是基于短期批发融资敞口征收某种形式的资本附加费。”鲍威尔表示，并称尚未作出决定。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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