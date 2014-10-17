美联储逾百名员工年薪高于主席叶伦

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月17日（记者 Michael Flaherty） - 美联储华盛顿总部113名高收入雇员的平均年薪达246,506美元，这还不包括奖金和其他福利。他们的平均年薪不但高于美联储主席叶伦，而且比政府正常最高工资水准高出近一倍。
叶伦的年薪为201,700美元，她的工资由国会确定。
路透根据美国《信息自由法》向美联储索取了有关的薪资数据，但是美联储只提供了年薪至少为225,000美元的员工的薪资信息，但也有一些例外情况。这是该薪资名单首次获公布。
美国众议院共和党议员已倡议一项要求美联储公布该信息的法案。
美联储支持者称，世界最大央行需要雇用顶级人才，并指出其支出不是由纳税人负担，而是通过美联储所持有债券的收益来负担。但批评人士认为美联储在这方面的自由决定权太高。
“这肯定进一步支持了加强监督的诉求，”新泽西州众议员Scott Garrett的发言人称。Garrett是上述法案的倡议者之一。(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3