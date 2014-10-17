美联储逾百名员工年薪高于主席叶伦

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月17日（记者 Michael Flaherty） - 美联储华盛顿总部113名高收入雇员的平均年薪达246,506美元，这还不包括奖金和其他福利。他们的平均年薪不但高于美联储主席叶伦，而且比政府正常最高工资水准高出近一倍。

叶伦的年薪为201,700美元，她的工资由国会确定。

路透根据美国《信息自由法》向美联储索取了有关的薪资数据，但是美联储只提供了年薪至少为225,000美元的员工的薪资信息，但也有一些例外情况。这是该薪资名单首次获公布。

美国众议院共和党议员已倡议一项要求美联储公布该信息的法案。

美联储支持者称，世界最大央行需要雇用顶级人才，并指出其支出不是由纳税人负担，而是通过美联储所持有债券的收益来负担。但批评人士认为美联储在这方面的自由决定权太高。

“这肯定进一步支持了加强监督的诉求，”新泽西州众议员Scott Garrett的发言人称。Garrett是上述法案的倡议者之一。(完)