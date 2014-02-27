更新版 1-美国经济：美联储高官称赞刺激政策助力经济复苏

谈及美联储对于失业率降至6.5%下方之前将一直维持近零利率的承诺时，皮亚纳尔托表示，“这项非常规的工具已经证明了自身的有效性。”

美国目前的失业率在6.6%。

在过去两个月，美联储每月均小幅削减了购债计划，并打算只要经济继续好转，将在明年的某个时段升息。

皮亚纳尔托已经为美联储效力30多年，她是一位安静的中间派人士，也是应对2007-2009年金融危机货币政策的有力支持者。今年她在美联储拥有投票权，不过作为地区性联储总裁，以往她从未投过反对票。

在给大学学生和其他人士出席的演讲中，皮亚纳尔托为她的投票记录进行辩解，称过去10年来投反对票的人非常罕见。

她说，“考虑到金融危机后我们经历的种种困难，比如严重经济衰退和随后的复苏放缓，美联储接近一致通过的投票记录是非常了不起的。”

费城联邦储备银行研究主管梅斯特(Loretta Mester)将于6月1日接任 克利夫兰联邦储备银行总裁一职。(完)