美国金融: 若经济持续改善,年底前应减少购债--克利夫兰联储总裁

路透纽约2月15日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周五表示,若经济持续改善,年底前减少购债将是明智做法.

皮亚纳尔托表示,她预计2013年美国经济将会改善,成长速度将高于2.5%,而失业率将降至7.5%.

在对工商界人士发表的讲话中,她列出了美联储(FED)每月850亿美元资产购买计划构成的一系列风险,包括信贷与利率风险,通胀风险,以及可能破坏市场运行.

"为了最大限度降低其中的部分风险,我们可以像部分金融市场参与者所期待的那样,不把目前的购买资产速度保持到年底,从而使得资产负债表规模小一些,"皮亚纳尔托在佛罗里达湾岸大学对工商界人士表示.

"如果经济前景继续改善--我预计会继续改善,则这种行动路线将具有更大吸引力."

虽然皮亚纳尔托没有说明她期望何时削减美联储的第三轮量化宽松规模,也没有说明希望削减多少,但她的言论可能强化关于该量化宽松政策今年将逐步减弱或终止的预期.

会议记录显示,美联储官员在12月会议上对于是否应该放慢购债速度或者在2013年底前停止购债存在明显分歧.

皮亚纳尔托今年对于美联储决策没有投票权,但她通常与美联储主席贝南克偏于温和的立场一致.

"虽然我们的政策很有效,但我们对于资产购买计划的经验有限,因此,我们必须仔细分析其效益与成本,"这是皮亚纳尔托9月以来首次就货币政策发表公开评论.

"随着时间的推移,我们资产购买计划的效益可能不断下降."

皮亚纳尔托预测2014年美国经济成长约3%,今年略高于2.5%.