重发-美国政经：克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托将于2014年年初退休

(重发补齐第一段漏字)

路透8月8日 - 美国克利夫兰联邦储备银行周四称，该联储总裁皮亚纳尔托将于2014年年初退休，预示着在美国联邦储备理事会(美联储/FED)内部将有更多领导层变动。

皮亚纳尔托是最新宣布退休计划的联储官员，给美联储的货币政策增添了更多不确定性。

此外，美联储理事杜克将于本月底离开联储理事会。而理事拉斯金已经被奥巴马总统提名至财政部任职，其提名必须得到参议院批准。

皮亚纳尔托是美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)成员，但今年不拥有投票权。她在委员会期间从未发表异议。明年克利夫兰联储将获得投票权。

克利夫兰联储主席兼J.M. Smucker Co 执行长Richard Smucker表示，该联储已经成立委员会以寻找继任者，将于2014年初公布人事决定。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)