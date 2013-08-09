重发-美国政经：克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托将于2014年年初退休

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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(重发补齐第一段漏字)
路透8月8日 - 美国克利夫兰联邦储备银行周四称，该联储总裁皮亚纳尔托将于2014年年初退休，预示着在美国联邦储备理事会(美联储/FED)内部将有更多领导层变动。
皮亚纳尔托是最新宣布退休计划的联储官员，给美联储的货币政策增添了更多不确定性。
此外，美联储理事杜克将于本月底离开联储理事会。而理事拉斯金已经被奥巴马总统提名至财政部任职，其提名必须得到参议院批准。
皮亚纳尔托是美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)成员，但今年不拥有投票权。她在委员会期间从未发表异议。明年克利夫兰联储将获得投票权。
克利夫兰联储主席兼J.M. Smucker Co 执行长Richard Smucker表示，该联储已经成立委员会以寻找继任者，将于2014年初公布人事决定。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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