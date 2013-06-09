版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 14:29 BJT

路透专访：美国费城联储总裁称就业数据增添了削减量化宽松的理由

**未来的目标**

为了推动步伐缓慢且不稳的经济脱离衰退展开复苏，美联储已经表示将会持续购债，直到就业市场前景出现实质好转；联储还会维持低利率，直至失业率降至6.5%左右。

美国5月失业率为7.6%，高于4月的7.5%，而且以历史标准衡量也比较高。通胀率也降至远低于联储2%的目标水准，这令温和派联储官员有更多理由维持超宽松的政策。

联储主席贝南克上个月表示，如果经济势将加速增长，联储可能在未来几次会议上缩减刺激政策规模。

普洛瑟表达了一些沮丧情绪，称他的同事看起来没有准备好在6月18-19日的下次会议上调整政策。他称，美联储需要通过展示其“愿意并且能够略微撤回一些”来维持自身的可信度。

“我担心，市场认为我们没有能力或意愿这么做，”他补充道。“我们不过是在挖一个更深的坑。”

不过当被问及他认为合适的刺激举措缩减幅度时，普洛瑟指出，在决策者内部并没有一致看法。“我想我们都不知道这个合适的度在哪里，”他说。

他说，决策者必须首先决定减少购债，然后才要确定减少的幅度，最后选择减少购买的债券种类。他再次表示，希望首先减少抵押支持债券(MBS)的购买。

包括波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在内的其他联储官员则认为，持有MBS更加有效。

普洛瑟还谈及美联储的较长期计划，涉及将其资产负债规模从目前的3.3万亿美元恢复到更为正常的1万亿美元左右。他认为在本月的会议上调整所谓的撤出策略还为时过早。

他说，这样做只会令人感到困扰，因为还是不清楚美联储最终将会买入多少债券。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐