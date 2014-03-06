美国经济：如果继续成长，美联储政策将可能反应太迟-费城联储普洛瑟

路透3月6日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，在美国经济不断成长之际，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持目前缩减购债的步伐，将可能发现其货币政策过于宽松。

“如果经济继续改善，美联储将可能在历史显示应收紧政策的环境下，美联储仍在继续放宽政策，”普洛瑟说。

“美联储以审慎步伐缩减购债是正确的方向，但如果经济继续如美联储预估的速度成长，缩减购债步伐可能力度不足，”他说。(完)