美国经济：如果继续成长，美联储政策将可能反应太迟-费城联储普洛瑟

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月6日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，在美国经济不断成长之际，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持目前缩减购债的步伐，将可能发现其货币政策过于宽松。
“如果经济继续改善，美联储将可能在历史显示应收紧政策的环境下，美联储仍在继续放宽政策，”普洛瑟说。
“美联储以审慎步伐缩减购债是正确的方向，但如果经济继续如美联储预估的速度成长，缩减购债步伐可能力度不足，”他说。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。