更新版 1-路透专访：美联储“陷入”就业市场边缘问题的讨论之中--费城联储总裁普洛瑟

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路透怀俄明州杰克森霍尔8月22日 - 以鹰派言论着称的费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五表示，美联储“陷入”对美国就业市场边缘问题的争论中，这些问题改善的机率不大，相反，美联储应该让公众为升息做好准备。

普洛瑟在接受路透专访时表示，收紧货币政策过早要比太晚好。他说在进入收紧政策的轨道时，联储需要首先承认，它无力解决就业市场的边缘问题。若非这些问题，就业市场看起来要好得多。

虽然美联储核心决策者鸽派占多数，但普洛瑟所属的鹰派阵营却可能日益壮大，尤其是在失业率和就业增长等指标正在明显改善的情况下。

“我们使自己陷入了一个艰困的问题，因为我们太关注就业了，”普洛瑟说。他对美联储最近的政策声明持不同看法。

普洛瑟在怀俄明州杰克森霍尔央行会议的间隙对路透表示，“没有文献，甚至哪个理论告诉我们，为了经济考量而雇用的兼职员工数可以透过货币政策来降低。我们试图让就业市场的这些边缘问题发生改变，但我们根本就不知道怎样做，甚至也不知道是否会起作用。”

周五稍早在会议上，美联储主席叶伦详述了为什么她认为仅靠失业率不足以评估就业市场的强韧程度，以及为什么央行需要谨慎对待升息问题。

在叶伦的前任主席贝南克执掌下时，美联储承诺将升息与就业市场的持续改善挂钩。周五叶伦强调，情况还不明朗，因此美联储还不应该采取行动。

但对普洛瑟和其他少数美联储鹰派来说，等太久才升息的风险要高于过早升息的风险。他说：“我希望看到我们提早升息，采取谨慎稳妥的做法，而不是一直等到最后一刻才采取行动，这样结果可能更糟。”

“当我们对要衡量的东西不了解，不知道如何衡量时，怎样才能宣称取得成功？即便可以衡量，我们对所能起到什么样的效果也不能肯定。”

谈及美联储收紧政策以及将逾4万亿(兆)美元的资产负债表缩减至正常规模的“退出策略”时，普洛瑟称决策者一直在讨论要透露多少细节。

“美联储在努力推进，希望在近期就一些事情达成一致，并在接下来的一两次会议上能清楚向市场传达时间成熟时如何推进的有用信息， ”他说。(完)