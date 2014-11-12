美国利率：美联储现在把升息与经济数据挂钩--费城FED总裁普洛瑟

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
普洛瑟是美联储官员中支持在2015年中期之前升息的少数派，他将于明年3月卸任。他的许多同僚和投资者则预期联储会在这个时候采取行动。
他对联储前两次的政策声明都持不同看法，但10月29日却支持了联邦公开市场委员会(FOMC)的决定，尽管该决定提及利率将在“相当一段时间内”保持低位。他说，这次支持，是因为声明加了一条，明确了联储的立场：即如果经济表现好于预期，可能提早收紧政策；如果经济恶化，将会推迟。
“这是可以操作的措辞，明确了FOMC希望根据数据来决定政策，”普洛瑟在为伦敦一次瑞银主办的会议准备的发言稿称。“鉴于目前经济取得的进展，我们必须承认利率可能较预期提早上调这个事实，并让市场为此做好准备。”
普洛瑟强调，虽然目前通胀率只有1.5%，但似乎在朝美联储2%的目标水平靠近。他说美国失业率“继续以快于许多官员预期的速度下降。”当前美国的失业率为5.8%。(完)
(编译 于春红/李春喜; 审校 张涛/艾茂林)
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