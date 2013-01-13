重发-《全球经济焦点》美联储官员警告爆发货币战的危险,称不利经济和贸易

(重发以修改标头为"全球经济焦点")

* 普洛瑟称一些国家试图控制本币汇率

* 美国决策层表示,不希望出现货币战

路透新泽西萨默塞特1月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名高官周五对全球货币战之争提出警告,称以邻为壑的货币政策只会损及全球贸易和相关经济体.

费城联储总裁普洛瑟表示,很多国家的央行通常受到政府压力,采取压制本币的汇率政策,并称这是一种不健康的现象.

"我们不希望全球爆发货币战.以邻为壑的政策...不健康,"普洛瑟在一次银行家会议上表示.

"因此各国央行和政府需警惕,不要让我们滑入这样一种机制,这对于全球贸易和相关经济体都是不利的,"他补充称.

美联储或欧洲央行等主要央行实施的宽松货币政策大多推升了发展中国家货币汇率,伤及这些国家的出口商,进而促使一些政府或央行也放宽政策加以应对.

普洛瑟一直以来都对美联储的宽松货币政策持批评态度,但主要是出于国内原因.就在他发表评论的同一天,新当选的日本首相安倍晋三大力敦促日本央行将就业增长也作为职责之一.

消息人士向路透表示,在安倍的高压之下,日本央行可能会在本月稍晚将通胀目标从当前水平上调一倍至2%.央行还会考虑再度放宽货币政策,最有可能以扩大公债和资产购买规模的形式实现.

除日本之外,瑞士、巴西和中国近几年来均采取措施打压本币汇率.美联储、欧洲央行和英国央行则在全球经济衰退之时压低了长期利率,并向本国经济挹注了数万亿(兆)美元资金.

**批评美联储政策**

回到美国货币政策,普洛瑟指出了美联储举措可能产生副作用的其他途径.

他警告称,大幅放宽政策可能令美国民众恢复个人财富的努力受挫,可能实际上放缓美国消费更广泛的反弹.

"使实际负利率更低,或承诺长期维持低利率,可能使家庭重建资产负债表的努力受挫,不能刺激总需求或消费,"普洛瑟对银行业者称.

普洛瑟补充称,尽管现在距离衰退结束已经过去三年多,也还需要一定时间才能让家庭财富恢复到一个让人放心的水平,"扩大经济'刺激'的做法也许无助于加快这一过程,实际上反而可能拉长这个过程."

普洛瑟大致重申对美国经济在今明两年成长约3%的预期,并预测失业率到2013年底会降至7%左右.美国上月的失业率水平为7.8%.普洛瑟是美联储内占少数的强硬派之一.

他将美国经济成长速度称为"温和",并预期第四季经济增长可能接近2%.

谈及美国财政政策,普洛瑟表示,政府支出和税收方面的不确定性挥之不去,正在拖累企业招聘活动.他认为美联储在这方面可能也无法有所作为.

"在这方面,据我看来,如果不能消除一大部分不确定性,那么降低利率的货币宽松举措也不大可能刺激企业招聘员工和进行投资."他说.(完)