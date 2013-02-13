美国利率: 美联储对于未来利率走势的指引含糊不清--费城FED总裁

路透加州斯坦福2月12日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示,美联储对于未来利率走势应该更加明确,指称美联储近期的利率指引调整是迈出的正确一步,但做得还不够.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变.

"尽管这部分暗示美国联邦公开市场委员会(FOMC)在门槛达到后预计不会很快紧缩货币政策,但该委员会对于实际如何执行政策也是三缄其口,"普洛瑟在为斯坦福大学经济政策研究所准备的讲话稿中称.

他称,美联储将更好地采取简单政策来指引预期,并称他和他的同事将继续探索这样的方案.

美联储将在简单的通胀和失业率之外透过确定主要经济变量来提高政策效率,并以这些变量来解释其政策选择.

普洛瑟称,这样做在教育公众关于美联储的意图及提高其公信力方面还要有很久的路要走.(完)