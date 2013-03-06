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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 21:30 BJT

美国经济：费城联邦储备银行总裁普洛瑟希望逐渐减少资产购买

路透费城3月6日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应开始逐渐减少资产购买。

而普洛瑟称，美联储应力争在年底前结束第三轮量化宽松政策。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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