美国经济：市场对联储降低刺激力度的重视可能过度--费城联储总裁普洛瑟

路透波士顿6月6日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，投资者最近对美国联邦储备理事会(美联储/FED)降低资产购买力度的可能性也许反应过度了。

美国债市与股市在5月22日突然大跌，当时美联储主席贝南克在国会一委员会表示，若经济继续好转，央行可能“在未来几次会议上”缩减每个月850亿美元的购债计划。

当记者问及市场近来的整体反应是否过度时，普洛斯称，“可能是的。”

“我并不知道最后的结果如何，而市场对这一可能的重视已到了我认为很可能是错误的程度，”普洛瑟补充道。他长期以来一直对联储的第三轮量化宽松(QE3)政策持批评态度。

“我们不得不非常小心，不要被市场对于美联储将有何结论的看法所左右，”普洛瑟还说。

普洛瑟与其他持强硬立场的联储官员在何时减弱刺激政策力度的问题上属于少数派。多数分析师预计，美联储要等到9月或更晚才会减少购买公债和抵押支持债券(MBS)。

不过普洛瑟仍重申央行应当在6月18-19日政策会议上开始行动的理由，指出这一选项“已经十分明显”。