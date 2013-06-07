美国经济：市场对联储降低刺激力度的重视可能过度--费城联储总裁普洛瑟

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透波士顿6月6日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，投资者最近对美国联邦储备理事会(美联储/FED)降低资产购买力度的可能性也许反应过度了。
美国债市与股市在5月22日突然大跌，当时美联储主席贝南克在国会一委员会表示，若经济继续好转，央行可能“在未来几次会议上”缩减每个月850亿美元的购债计划。
当记者问及市场近来的整体反应是否过度时，普洛斯称，“可能是的。”
“我并不知道最后的结果如何，而市场对这一可能的重视已到了我认为很可能是错误的程度，”普洛瑟补充道。他长期以来一直对联储的第三轮量化宽松(QE3)政策持批评态度。
“我们不得不非常小心，不要被市场对于美联储将有何结论的看法所左右，”普洛瑟还说。
普洛瑟与其他持强硬立场的联储官员在何时减弱刺激政策力度的问题上属于少数派。多数分析师预计，美联储要等到9月或更晚才会减少购买公债和抵押支持债券(MBS)。
不过普洛瑟仍重申央行应当在6月18-19日政策会议上开始行动的理由，指出这一选项“已经十分明显”。
“已经到了开始逐步降低刺激力度的时候了，”他说，并表示QE3“并没有真正帮助到经济和降低失业率。”(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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