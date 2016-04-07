焦点：面对总统参选人的批评声音 美联储如何应对引人关注

路透华盛顿4月7日 （记者 Jonathan Spicer） - 美国共和党总统参选人特朗普称，美国联邦储备委员会（美联储/FED）引发了资产泡沫，并支持国会审查美联储的决策。民主党参选人桑德斯亦希望“审计”美联储，以减少美联储对华尔街的纵容。共和党参选人克鲁兹则呼吁回归美国1933年取消的美元金本位制。

2016年美国总统大选活动发出的这些声音，让那些寻求限制美联储权力的议员底气更足，并促使一些现任和前任美联储官员呼吁出台措施，以安抚美联储最尖锐的批评者。

多位内部人士以及美联储观察家接受采访称，他们担忧下任美国总统可能更支持批评者的这个观点，即美联储已变得权力过大、过于神秘。

这些内部人士称，面对共和党可能推动让国会在美联储决策中享有更多话语权，美联储可能需要作出妥协以保护自身的独立性。

“有一种根深蒂固的恐惧，即门一旦打开一个缝，就会被踢开。但通常并非如此，”大卫·斯托克顿（David Stockton）说道。斯托克顿曾任美联储的研究主管，现为彼得森国际经济研究所研究员。

尽管预期若民主党参选人希拉里胜选，她可能帮助美联储保持现状，但包括包括现任和前任各地区联储银行总裁在内的内部人士的担忧却在加深。

尽管有激进的宽松货币政策支撑，但眼下全球经济仍然举步维艰，上述忧虑反映了各国央行当前的“平衡术”。外界指责各国央行官员越界，且在刺激增长方面作为不足。虽然美国经济增长较为强劲，但是美联储的处境却尤为脆弱，因美联储在收回金融危机时期的刺激政策方面走在了其他央行的前头。

美联储主席叶伦及其同僚在公开演讲及与议员的私下会面时警告称，让美联储更加透明并做出更多解释的倡议可能产生事与愿违的效果。他们正在维护数十年来的共识，即当免于面对直接的政治干预时，美联储可以最好地保护长期经济稳定，但这种共识目前遭遇挑战。

上述接受采访的官员称，美联储可以采取一些措施以变得更加开放，譬如更加迅速地回应议员的信息查询请求，并披露有关利率决策的经验法则。

“最佳的回应不是躲进防御性的外壳，相反，美联储应尝试对将来临的任何变革施加影响，”斯托克顿说道。

一些人甚至支持外界对美联储的决策进行有限度的审查，这实际上就是特朗普、桑德斯与克鲁兹支持的“审计”。

有关美联储应在解释其决策依据方面更加开放的提议，可能会有一些市场。但接受采访的人士称，美联储领导层似乎不太可能接受对其政策制定策略进行审计或者作出重大改变。

对于采访中提议的变革，美联储拒绝置评。（完）