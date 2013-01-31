美国FED: 美联储关于长期目标和货币政策策略的声明

英国利率：央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
就业的最大化水准主要由非货币性因素决定.这些因素影响着劳动力市场的结构与变化,而且其本身也可能随时间推移而发生改变,而且可能无法直接衡量.因此,明确一个固定的就业目标并不合适.FOMC做出政策决定时,必须评估就业最大化水平,并承认这些评估必然带有不确定性,是可能修正的.FOMC做这些评估时广泛考虑多种指标.FOMC成员对较长期名义产出增长率和失业率的预估,会在FOMC经济预测总结中每年公布四次.例如,在最近一次预测中,FOMC成员对较长期名义失业率的预估集中在5.2-6.0%,与一年前相同,但明显高于几年前的同期预估水平.
设定货币政策时,FOMC寻求降低通胀率与较长期目标之间的偏差,以及就业水平与FOMC对就业最大化水平评估值之间的差距.这些目标基本上是互补性的.
不过,当FOMC判断这些目标不能互补时,就会采用平衡的方法来促成目标的实现,要考虑目标偏离程度,以及就业和通胀回归目标水平所需时间可能存在的差异.FOMC计划在每年1月的年度组织会议上,重申这些原则并做出适当调整. (编译 梁睿雪/程琳; 审校 张涛)
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
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路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。