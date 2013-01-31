美国FED: 美联储关于长期目标和货币政策策略的声明

就业的最大化水准主要由非货币性因素决定.这些因素影响着劳动力市场的结构与变化,而且其本身也可能随时间推移而发生改变,而且可能无法直接衡量.因此,明确一个固定的就业目标并不合适.FOMC做出政策决定时,必须评估就业最大化水平,并承认这些评估必然带有不确定性,是可能修正的.FOMC做这些评估时广泛考虑多种指标.FOMC成员对较长期名义产出增长率和失业率的预估,会在FOMC经济预测总结中每年公布四次.例如,在最近一次预测中,FOMC成员对较长期名义失业率的预估集中在5.2-6.0%,与一年前相同,但明显高于几年前的同期预估水平.