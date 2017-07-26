综述：美联储维持利率不变 预计“不久后”将开始缩表

路透华盛顿7月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。

联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。联储自2015年以来已经将利率提高了一个百分点。

联储在两日政策会议结束后发表的声明中指出，经济适度扩张，就业稳健增长。

美联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑--这种趋势已然让一些决策者感到担忧。但美联储预计经济增长将继续加强。

“委员会预计不久后将开始实施资产负债表正常化计划，”美联储称，并补充道将按6月制定的计划纲要，削减其美国公债和抵押贷款支持证券持仓。

美联储政策声明公布后，美股上涨，美国公债收益率下跌。美元指数下滑。

为应对2007-2009年金融危机和经济衰退，联储将利率降至近零水准，并通过大量购买债券，向经济注入了逾3万亿美元资金以进一步压低利率。联储的资产负债表规模已膨胀至4.5万亿美元。

这份声明强化了外界对美联储9月召开下次政策会议时将宣布开始缩表计划的预期，标志着这项招致国会共和党议员批评的争议性政策工具将结束。

“美联储基本上是告诉市场，将在9月开始缩减资产负债表，”Wells Fargo Funds Management投资策略师Brian Jacobsen称。

**通胀担忧**

德意志银行分析师Torsten Slok称，由于不确定美国总统特朗普是否会提名美联储主席叶伦续任四年任期，美联储似乎很想开始缩表。

特朗普本周对华尔街日报称，他考虑的几个美联储主席候选人中包括叶伦。

虽然美联储研究人员认为，购债对经济仅有温和提振，但叶伦表示，如果经济深陷低迷，美联储可能再次进行资产购买。

就业稳步增长，已推动美国失业率降至16年低位4.3%。

美联储此前曾暗示，将在今年开始缩表。

与此同时，通胀放缓也令部分美联储官员不安，他们对通胀率五年来一直低于联储2%的目标水平感到担忧。

美联储青睐的基础通胀指标从2月时的1.8%下滑至5月时的1.4%。美联储曾在6月政策声明中称通胀率“略微”低于目标水平，但周三只是称通胀率低于2%。

“我认为，这表明联储的基调变得更加谨慎了一点，”Commonwealth FX分析师Omer Esiner表示。(完)