《美国FED焦点》美联储高层明年大换血，增添政策不确定性

* 明年离开美联储的决策者可能最多达六人

* 较长期政策承诺的稳定性面临疑问

* 这是奥巴马再次对美联储施加重大影响的罕见机会

路透纽约8月23日 - 主席换人也许只是美国联邦储备理事会(FED/美联储)领导层明年大换血的开端，这会使投资者对联储缩减经济扶持措施的计划再作思量。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)明年最多可能走掉六人，相当于12名委员的半数。他们中多半可能是在1月末离开。

包括联储主席贝南克在内，这六人中有五位目前担任美联储七人理事会成员。这家全球影响力最大央行的主角将由此大换血，总统奥巴马也将得到施加重大影响的难得机会。

若联储主席的位置不是由现任副主席叶伦接替，美联储的面孔恐怕还会更陌生。叶伦属于政策温和派，她目前与前任财长萨默斯在激烈竞逐联储主席一职。后者的观点则较不为外界所知。

贝南克领导的美联储已经口头承诺，未来几年将维持利率在低位。若FOMC委员大批换人，将在市场上激起关于这些承诺是否依然可靠的疑问。不过分析师和联储官员认为联储政策路径不会有突然的改变，包括2014年中期左右结束大规模购债的计划。

“美联储近几个月及近年来给出的所有前瞻性指引，都是在现任领导层和人事组成的情况下作出，”研究公司Cornerstone Macro的合伙人Roberto Perli表示，他曾在美联储担任高级职员。

“这么多人要换，我觉得这会成市场上新的不确定性的来源。”

而美联储最不希望看到的就是惊扰投资者。

今年6月，贝南克称联储打算今年稍晚开始削减每月850亿美元的购债规模后，市场利率旋即飙升，这让联储官员受惊不小。

现任的FOMC还曾承诺，只要通胀可控，就会维持近零利率直到失业率降至6.5%。FOMC委员共有12人，其中七人是美联储理事会的理事，另五人包括纽约联储总裁及其他四家轮值的地区联储的总裁。

另一个将束缚后来者的承诺是，贝南克说过，FOMC的“绝大多数”委员都认为联储在较长期内不会出售抵押贷款资产。

但下一代决策层会否遵守这些在大衰退后诞生的承诺，还不得而知。一些分析师说，这种不确性已经拉高债券收益率(殖利率)。

**多名理事即将离职**

贝南克预计会在2014年1月31日任期届满时离职。分析师预计，如果叶伦接替不到他的位置，那她到2014年10月的副主席任期届满时也会离开，即便她在美联储理事会的任期要到2024年。

在2008年金融危机恶化时加入的美联储理事杜克这个月底就将退休，而理事拉斯金已被提名出任副财长。

理事鲍威尔的任期将在明年1月底结束，不过奥巴马有可能指定他连任。鲍威尔是共和党人，于去年加入美联储理事会。

最后，克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托已说过明年初将退休。她原定2014年成为FOMC的投票委员。

这场不同寻常的大换血，将意味着相比2006年布什时期，奥巴马可以对美联储进行一场更大的人事调整。2006年贝南克取代了格林斯潘，两名联储理事离开，同时新加入三人。

奥巴马预计会在今年秋季提出美联储主席的候选人，而理事人选可能会迟些，分析师说，新任联储主席将对此拥有较大发言权。

据此前的公开言论判断，与叶伦相比，由萨默斯执掌的美联储未来也许会更早加息，且不那么可能实施像购债这样的额外措施。

美联储的理事们对于政策走向的影响力虽有大有小，但基本总是会支持主席的立场。不过分析师指出，萨默斯个性偏独断专行，可能会动摇贝南克在FOMC建立起来的基于共识的民主氛围。叶伦对此则可能加以保持。

“如果叶伦当选，我不会太关注变化，那是一个已经合作很久的团队，”对冲基金III Associates的首席投资策略师Karim Basta表示。