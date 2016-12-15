调查：华尔街认为美联储升息脚步不会太快 预计明年仅有两次

路透纽约12月14日 - 路透调查显示，华尔街顶级银行周三并未立即受美国联邦储备委员会(美联储)释出讯息的左右。美联储暗示明年升息速度可能明显加快，但这些大银行仍坚信2017年升息不会超过两次。

路透访问23家美国初级市场交易商的结果显示，大多数受访者预期美国总统当选人特朗普的经济计划将可提振企业投资，而这正是当前的经济扩张特别欠缺的一个因素。

美联储周三升息25个基点，只是“大衰退”以来的第二次加息，也是上次加息以来时隔一年之后才再次行动。决策者暗示，明年预计升息三次，以因应新政府的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。美国经济数据整体表现强劲，这次升息完全在市场预料之中。

“这比预期略微更加鹰派一些。他们略微更激进地上调了近期预估点阵图，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。

根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，美国短期利率期货暗示，交易商认为2017年6月前升息至少一次的可能性为78%，周二稍晚时的可能性为63%。

期货暗示，交易商认为从现在起美联储将至少升息三次的可能性基本上就像丢硬币一样。

然而华尔街银行尚未提高对未来升息的预估，而且都不认为在2017年第二季前会再次升息。

18家参与调查的初级交易商预测，明年第二季结束时联邦基金利率中点将升至0.88%，年底时将升至1.13%。该预测与路透在10月初进行的调查结果一样，美国联邦公开市场委员会(FOMC)自己的预测则是1.13%。

“这(声明)让人感觉到，随着财政刺激即将到来，明年升息次数将增加。但我们不知道财政刺激将是什么，我们不知道细节，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer称。

明年美联储升息步伐可能加快，16家受访交易商的预估中值显示，到2018年底美国利率可达到1.76%。

不过受访交易商预计，升息步伐快于当前预期的可能性接近50%。

关于特朗普经济议程的实施，15家交易商中有12家认为，特朗普刺激计划可能提振或明显提振企业投资，虽然目前仍有待确定细节。

同时，交易商认为对经济前景而言，特朗普仍未成形的贸易政策是最大风险。17家交易商中有九家认为，贸易政策可能阻碍经济活动，五家交易商认为最大风险是财政政策，另外两家认为是美元升值。(完)