调查：美国一级市场交易商近一致预期美联储3月将升息

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透纽约3月10日 - 一项路透调查周五显示，华尔街大型银行几乎一致认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周的政策会议上会升息，此前出炉的美国2月非农就业报告强于预期。
上月非农就业岗位增加23.5万个，高于路透调查分析师预计的19万个。
报告的其他方面也很乐观，失业率下降，找工作的人增加，而且薪资增长反弹，大型银行的分析师认为这给美联储升息0.25个百分点至0.75-1.00%亮起绿灯。
“这让美联储下周升息所有的条件都具备了，”道明证券(TD Securities)驻纽约首席美国宏观分析师Michael Hanson称。
美联储上次升息是在2016年12月，升至0.50-0.75%。
道明证券是23家一级市场交易商之一，这些交易商直接与美联储进行交易。
当然，一级市场交易商也表示，2017年的升息路径仍有可能改变。
如果特朗普政府以及共和党掌控的国会出台减税、放松监管和基础设施支出政策推动经济加速增长，升息速度则可能加快。他们还表示，欧洲选举结果若出人意料可能引起金融市场动荡，这些海外局势发展可能令美国放慢升息脚步。
调查显示，若无意外事件，下周升息后，2017年还可能再升息两次。
2月3日的前一次路透调查显示，14家一级市场交易商称他们预计3月不会升息，其中12家预计到第二季末升息。
甚至在周五公布强劲的非农就业数据之前，对3月升息机率的预期就已经发生了剧烈变化。
不过一级市场交易商对3月之后今年的升息时间看法有分歧。
最近这次调查显示，23家一级市场交易商中，12家预计6月13-14日升息至1.00-1.25%，9家预计9月升息。
其中六家预计美联储2017年最后一次升息在9月会议，升至1.25-1.50%。
14家一级市场交易商预计，美联储会在12月12-13日会议升息至1.25-1.50%。
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(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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