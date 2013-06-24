路透调查：美联储最早可能将在9月开始缩减资产购买规模

路透6月21日 - 周五公布的路透调查显示，分析师认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年底前开始缩减每月资产购买量，也可能最早在9月就付诸实施。

鉴于把美联储主席贝南克周三在结束政策会议后的话当真，压倒多数的分析师亦认为美联储将在明年6月前完全结束当前购债举措。

由于近期美国经济数据描绘了更美好的景象，尤其是雇用速度加速且楼市好转，目前人们的注意力放在美联储何时将开始撤走超宽松货币政策。

路透调查60位分析师中，近一半的人，即28位分析师预计，美联储将在9月开始削减每月购债规模；几乎所有分析师均认为，年底前将缩减购债规模。

只有五位受访分析师预计，美联储直到明年才会开始缩减购债规模。

“经济增长缓慢，但还不错，尤其是鉴于经济面临着财政紧缩，已是表现较好。人们的忧虑显然正在消散，我认为这支持了削减购债规模可行，”Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer称。

这一调查结果与周三美联储会议结束后路透对17位初级市场交易商的调查结果一致。

受访分析师预计，美联储首先将把每月850亿美元资产购买规模下调200亿美元，预估范围介于下调100亿美元至下调450亿美元之间。

“即使美联储透露出将放缓资产购买速度，他们也还是在买入大量证券，”道明证券美国利率分析师Millan Mulraine周四在研究报告中称。