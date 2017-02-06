调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次

路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。

对初级交易商调查显示，没有机构预计第二季之前会升息，即便周五的报告显示，1月雇主增聘岗位数量远超预期。初级交易商指23家直接与美联储进行业务往来的银行。

劳工部月度非农就业数据显示，虽然就业持续稳健增长，但薪资的脚步没有跟上，促使很多人预计美联储会坚持缓慢升息的步伐。

调查是在周五就业报告公布后进行，14家受访交易商全部预计美联储3月中旬的会议将会按兵不动，其中12家预计预计第二季底之前升息0.25个百分点，将联邦基金利率目标区间升至0.75-1.00%。

另外，12家受访交易商预计美国联邦基金利率目标区间到年底时升至1%上方，10家预计年底时区间为1-1.25%，两家预计会升至1.25-1.50%。受访交易商中，仅有瑞穗预计美联储今年只升息一次，随后按兵不动直到2018年。

12家初级交易商对2018年底时联邦基金利率区间的预测中值为1.75-2.00%。

针对可能给短线经济前景带来风险的因素，九名回答提问的分析师中有五名表示，美国总统特朗普在贸易方面的强硬立场是可能拖累增长步伐的一个因素。

分析师还表示，特朗普的外交政策、财政政策以及美元的强势是比较突出的风险。(完)