路透调查：多数分析师预期美联储将在年底前缩减刺激举措

* 超过40%的受访分析师预计，美联储将在第三季缩减刺激举措

* 多数分析师预期联储将在2014年中期停止QE3

* 分析师预期中值显示，联储将在QE3中购买1.225万亿美元债券

路透纽约6月7日 - 一项路透调查显示，多数分析师预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前缩减购债规模，并且有不少人预计最早在9月就可能实施。

周五有48名分析师对于联储何时将缩减购债规模这一问题给出了回答，42人预期联储将在2013年底前有此动作。其中有21人预期联储将在第三季宣布这一变动，有19人明确认为是在联储9月的政策会议上宣布。

目前美联储每个月购买850亿美元公债与抵押支持债券(MBS)，以使长期利率维持在极低水平，并刺激就业增长。该央行已经表示，该计划没有明确的期限。

近来有关美联储何时会开始缩减购债计划的猜测，已经导致金融市场走势震荡。联储主席贝南克上个月表示，如果经济看起来将维持成长动能，联储可能在未来的几次会议中决定缩减购债规模；这令市场的臆测升温。

在49名对美联储何时彻底停止购债的问题给出回答的分析师中，有42人预期在2014年中期。其余七名分析师预计是在2014年下半年或2015年上半年。

34位分析师的预估中值显示，美联储在第三轮量化宽松(QE3)行动中将购买总计1.225万亿(兆)美元的债券。

在调查中，14家初级交易商的预估中值为，美联储QE3规模将为1.375万亿美元。

在此次调查进行之前，美国劳工部数据显示，5月非农就业岗位增加17.5万个，高于市场预估；不过失业率从4月的7.5%升至7.6%。

然而几名分析师称，非农就业数据对他们就美联储政策前景作出预期没有什么影响。

“今日出炉的报告没有改变(联邦公开市场委员会的)行动轨迹，”野村证券国际驻纽约的首席分析师Lewis Alexander说。

“在就业市场似乎将继续好转的同时，一些美联储官员已经对量化宽松政策的代价表示担心，例如该政策可能鼓励过度冒险行为。由此看来，今年稍晚开始减少购债的门槛不会设得很高，”他说。