路透调查：多数分析师预期美联储将在年底前缩减刺激举措

欧元债市：圣彼得堡地铁发生爆炸后，避险买盘令德债收益率降至一个月低点
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
* 超过40%的受访分析师预计，美联储将在第三季缩减刺激举措
* 多数分析师预期联储将在2014年中期停止QE3
* 分析师预期中值显示，联储将在QE3中购买1.225万亿美元债券
路透纽约6月7日 - 一项路透调查显示，多数分析师预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前缩减购债规模，并且有不少人预计最早在9月就可能实施。
周五有48名分析师对于联储何时将缩减购债规模这一问题给出了回答，42人预期联储将在2013年底前有此动作。其中有21人预期联储将在第三季宣布这一变动，有19人明确认为是在联储9月的政策会议上宣布。
目前美联储每个月购买850亿美元公债与抵押支持债券(MBS)，以使长期利率维持在极低水平，并刺激就业增长。该央行已经表示，该计划没有明确的期限。
近来有关美联储何时会开始缩减购债计划的猜测，已经导致金融市场走势震荡。联储主席贝南克上个月表示，如果经济看起来将维持成长动能，联储可能在未来的几次会议中决定缩减购债规模；这令市场的臆测升温。
在49名对美联储何时彻底停止购债的问题给出回答的分析师中，有42人预期在2014年中期。其余七名分析师预计是在2014年下半年或2015年上半年。
34位分析师的预估中值显示，美联储在第三轮量化宽松(QE3)行动中将购买总计1.225万亿(兆)美元的债券。
在调查中，14家初级交易商的预估中值为，美联储QE3规模将为1.375万亿美元。
在此次调查进行之前，美国劳工部数据显示，5月非农就业岗位增加17.5万个，高于市场预估；不过失业率从4月的7.5%升至7.6%。
然而几名分析师称，非农就业数据对他们就美联储政策前景作出预期没有什么影响。
“今日出炉的报告没有改变(联邦公开市场委员会的)行动轨迹，”野村证券国际驻纽约的首席分析师Lewis Alexander说。
“在就业市场似乎将继续好转的同时，一些美联储官员已经对量化宽松政策的代价表示担心，例如该政策可能鼓励过度冒险行为。由此看来，今年稍晚开始减少购债的门槛不会设得很高，”他说。
在50名受访分析师中，30人预期美国失业率将在2015年降至美联储目标水准6.5%，20人估计在2014就可实现。(完)
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
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路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)