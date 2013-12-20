路透调查：美国初级交易商预计美联储将在2014年底结束购债

* 美国初级交易商预计美联储2014年底结束购债

* 购债结束时，美联储资产负债表规模将接近4.5万亿美元

* 18家初级交易商中有16家认为，美联储2015年7月之前不会升息

路透纽约12月19日 - 周四针对华尔街顶级公司的调查结果显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将于明年年底结束购债计划，但2015年下半年之前不会开始升息。

路透对21家初级市场交易商中的18家进行了调查访问，结果显示华尔街分析师似乎已经准备相信美联储传达的信息了。初级市场交易商是有资格与美联储直接交易证券的金融机构。

美联储周三宣布明年1月将开始缩减购债，让很多投资者感到意外。不过美联储同时承诺长时间将利率维持在接近零的水准。

美联储宣布该决定之前，接受路透访查的大多数分析师和经济学家原本预计，美联储要等明年3月才会开始缩减购债。目前美联储每月购买850亿美元美国公债和抵押支持证券。

但由于美联储下个月就要开始缩减购债，现在初级交易商预计美联储将在明年9月-12月期间结束购债计划。

“我们认为他们会在一年内结束，因此最后一次缩减将在2014年12月，”法国巴黎银行驻纽约的美国经济分析师Yelena Shulyatyeva表示。

调查显示，有五位分析师认为美联储会在2014年9月结束购债，六位分析师预计会在10月结束，还有七位认为“量化宽松”结束的时间会落在11月、12月或第四季的某个时候。

根据预估中值，到购债计划结束时，美联储的资产负债表规模将达到约4.5万亿(兆)美元，较目前增加约5,000亿美元。

美联储竭力强调，其认为缩减购债并不等于紧缩政策，表示结束购债并不意味着会立即升息。调查显示，大多数初级交易商认同这一点。

只有两家初级交易商预计，美联储会在2015年7月之前上调联邦基金利率，而且均认为会在第二季度。其余受访者认为首次升息会在2015年稍晚或者2016年。

九位分析师预计美联储将于2015年下半年开始升息，其中三位预计会在第三季，五位预计在第四季。有一位分析师认为会在明年下半年升息，还有一位预计升息可能是2015年底或者2016年初。

六位分析师预计，美联储会等到2016年才升息，这比美联储决策者自己的看法还要温和。

美联储周三在公布政策声明时还发布了一项预测，显示17位美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员中，有12位认为升息的合适时间是2015年，三位认为是2016年。但还有两位委员认为明年是升息的正确时机。

12月6日美国月度非农就业数据公布后进行的路透调查显示，受访的初级交易商预计，美联储可能在2015年第一季至2016年第三季期间首次升息。(完)