路透调查: 分析师预计美联储将在2013年结束买债计划

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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此次路透调查是在周五非农就业报告出炉后进行的.报告显示,12月美国非农就业增幅略有下降,失业率持稳于7.8%.
"考虑到美联储现在有明确的失业率目标,(周五非农就业数据)起码在理论上表明第一次紧缩政策的时间还要靠后."RBC Capital Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称.
"话虽如此,按照当前六个月的就业和劳动力月增长速度,失业率到2014年6月就会降到6.5%,比美联储先前2015年中期的预估要早很多."他表示.
美国21家初级交易商并未全部参与此次路透调查.(完) (编译 张荻/程琳/兰秀娟; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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