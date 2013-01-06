路透调查: 分析师预计美联储将在2013年结束买债计划

此次路透调查是在周五非农就业报告出炉后进行的.报告显示,12月美国非农就业增幅略有下降,失业率持稳于7.8%.

"考虑到美联储现在有明确的失业率目标,(周五非农就业数据)起码在理论上表明第一次紧缩政策的时间还要靠后."RBC Capital Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称.

"话虽如此,按照当前六个月的就业和劳动力月增长速度,失业率到2014年6月就会降到6.5%,比美联储先前2015年中期的预估要早很多."他表示.