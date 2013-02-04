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债券 | 2013年 2月 4日 星期一 09:36 BJT

路透调查: 华尔街分析师认为美国政府将会在3月削减支出

15家初级交易商的预估中值认为,美联储最终会购买总计6,000亿美元的公债.

1月4日调查时的预估中值为5,400亿美元.但最新调查的规模增加,或许不是反映预期的改变,因为两次调查的受访者不尽相同.

除购买美国公债以外,美联储每月正在买进400亿美元抵押贷款支持证券,致力于提振经济.

共有10家初级交易商表示,美国失业率在2015年料降至6.5%,五家交易商称2014年失业率可能降至这个水准.

在1月4日的调查中,16家初级交易商中有九家称,失业率在2015年将降至6.5%,六家预计在2014年降至这个水准,一家预计是在2016年.

美联储在本周的政策会议结束后重申,至少只要失业率仍在6.5%上方,且通胀率在未来1-2年间不超过2.5%,其就会维持利率在当前水准0-0.25%.

本次调查是在周五进行,此前美国政府公布,1月失业率从12月的7.8%升至7.9%.

调查访问了21家初级交易商,但并未获得全数回覆.

瑞士信贷分析师Dana Saporta称,"若想如某些FOMC成员12月时所提的想法那样,远在2013年底前停止资产购买,就业市场表现可能需要比我们迄今看到的情况更加强劲."

她表示,"但劳动力市场持续改善,即便是改善迟滞,也可能鼓舞美联储削减每月850亿美元的资产购买规模.我们预计年中左右这个规模可能降至每月600亿美元."(完) (编译 郑茵/王翔琼; 审校 李婷仪/李爽)

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