路透调查: 华尔街分析师认为美国政府将会在3月削减支出

香港个股：浙江沪杭甬拟发行3.65亿欧元五年期零息可转换债券
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
15家初级交易商的预估中值认为,美联储最终会购买总计6,000亿美元的公债.
1月4日调查时的预估中值为5,400亿美元.但最新调查的规模增加,或许不是反映预期的改变,因为两次调查的受访者不尽相同.
除购买美国公债以外,美联储每月正在买进400亿美元抵押贷款支持证券,致力于提振经济.
共有10家初级交易商表示,美国失业率在2015年料降至6.5%,五家交易商称2014年失业率可能降至这个水准.
在1月4日的调查中,16家初级交易商中有九家称,失业率在2015年将降至6.5%,六家预计在2014年降至这个水准,一家预计是在2016年.
美联储在本周的政策会议结束后重申,至少只要失业率仍在6.5%上方,且通胀率在未来1-2年间不超过2.5%,其就会维持利率在当前水准0-0.25%.
本次调查是在周五进行,此前美国政府公布,1月失业率从12月的7.8%升至7.9%.
调查访问了21家初级交易商,但并未获得全数回覆.
瑞士信贷分析师Dana Saporta称,"若想如某些FOMC成员12月时所提的想法那样,远在2013年底前停止资产购买,就业市场表现可能需要比我们迄今看到的情况更加强劲."
她表示,"但劳动力市场持续改善,即便是改善迟滞,也可能鼓舞美联储削减每月850亿美元的资产购买规模.我们预计年中左右这个规模可能降至每月600亿美元."(完) (编译 郑茵/王翔琼; 审校 李婷仪/李爽)
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。