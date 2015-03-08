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债券 | 2015年 3月 8日 星期日 13:58 BJT

更新版 1-路透调查：华尔街投行更加确信6月升息

(新增细节及评论)
    路透纽约3月6日 - 华尔街最大的银行中很多都更加确信美国联邦储
备理事会(美联储/FED)将在6月升息。周五公布的2月就业报告强劲，失业
率触及逾六年半低位，暗示经济持续增长。
    
    16家美国一级交易商中9家预期美联储2015年6月升息，2月6日调查是
19家中有10家这样预期。除一家外，其余一级交易商全部预计今年升息一
次以上。一级交易商是那些与美联储直接交易的银行。
    
    尽管预计年中升息的分析师仅略超半数，但六家交易商称，过去一个
月他们对美联储三个月后升息的信心增强。
    
    对今年年底时联邦基金利率水平的预测中值为0.875%，明年底为2.37
5%，2月路透调查的预测中值分别为0.75%和2.125%。
    
    自2008年金融危机以来，美联储一直将利率维持在接近零的水平。美
联储购债计划已经在去年10月结束。美联储主席叶伦反复表示，决策者决
定升息时间时会保持“耐心”。叶伦在12月和1月解释道，只要声明中保
留“耐心”，就意味着此后两次会议内不会加息。
    
    但分析师称，周五的就业报告显示2月美国就业岗位增加29.5万个，
远超过预期，这意味着美联储可能更加积极地收紧政策。
    
    “周五就业报告强劲，给予美联储灵活性，可以很快地在声明中弃用
‘耐心’一词，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta称，该分析师预计6月
升息。“现在的政策是用于应对紧急情况的，而我们自2009年起已经在复
苏。”
    
    分析师平均预计美联储在2015年上半年升息的几率为47.5%。预计年
中升息的九名分析师中，七名回答了有关年中升息几率的问题，他们的预
测中值为55%。
    
    周五交易员消化美联储政策收紧脚步可能更加急促的可能性，不过市
场利率走势显示，交易员仍普遍预测首次升息最可能在9月。
    
    联邦基金利率期货合约周五显示，交易员预计6月升息的几率仅为22%
。据芝加哥商业交易所(CME)Fed Watch，首个押注升息几率高于50%的合
约是2015年9月合约，显示几率为66%。
    
    高盛分析师Jan Hatzius对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，
他预计美联储将在9月前升息。高盛没有参与此次路透调查，其它五家交
易商也没有参与。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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