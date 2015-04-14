美国金融：10月15日美债价格飙升，自动化交易或为主因--纽约联储

路透4月13日 - 美国纽约联邦储备银行一位官员表示，去年秋季美国公债价格在短短时间内飙升，自动化交易可能是罪魁祸首。他还说这一事件令人质疑市场流动性。

纽约联储市场操作主管Simon Potter称，对于2014年10月15日的情况还没有一个全面的解释，但他认为电子和程式交易可能是原因所在。

Potter承认美国公债市场有弱点，这凸显出美联储在准备升息之际，对各个市场金融的稳定性愈发担忧。

“市场参与情况变化，或者经纪交易商和自营交易商等企业采用自动化交易的做法，可能对那天的市场流动性和价格波动产生影响...”Potter在纽约联储的一级交易商年会上说。

在美联储准备2006年6月以来首次升息之际，作为美联储管理美国金融市场的主要分支，纽约联储承受着确保市场正常运行的巨大压力。

对于10月15日美国公债价格跳涨，Potter给出了几个可能的解释，但他在讲话中用了很多时间来谈自动化交易策略。

10月15日，10年期美债收益率在约36个基点的区间内波动，比正常水平高出逾四个标准差，而且创2011年8月来最大波幅。10年期美债期货成交量创下纪录第二高水准。

“反复出现剧烈和无法解释的波动--特别是在像10月15日那样几乎没有新信息推动的情况下--可能导致终端投资者和做市商质疑美国公债市场的超凡流动性，并可能损害该市场的关键作用，”Potter说。

Potter称，诸如要求银行持有更多资本的市场改革意在控制风险，但也可能影响流动性。他说金融市场改革可能产生意外后果，比如日内价格大幅波动会变得更加常见。

最近针对10月15日美债市场大幅波动情况发表看法的还有摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)。迪蒙在上周致股东的信中，将这描述成30亿年一遇的事件，应将其视为过度监管造成市场混乱的警示。(完)