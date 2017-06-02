美联储理事鲍威尔称联储将继续收紧政策

路透纽约6月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。

极具影响力的美联储理事鲍威尔是6月中旬政策会议召开前，最后公开发表讲话的官员之一。他表示美国经济“健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。

“虽然近期就业市场表现可能表明有理由加快收紧步伐，但通胀率五年来一直低于目标水平，而且只是缓慢地向2%目标水平攀升，这支持(联储)继续保持耐心，尤其是如果通胀减慢或者停止上升的话，”鲍威尔在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)向听众称。

“倘若经济表现一如预期，我将认为继续循序渐进地升息就是合适的，”他并称，但未提及6月13-14日会议。外界普遍预计美联储将在这次会议上升息，为六个月来第三次。

另外，鲍威尔在接受CNBC采访时称，他预计今年总共会升息三次，包括3月已经实施的升息。“我预计还将升息两次，也就是总共将达到三次，”他表示。

通胀数据有两个月低于预期，已经引发外界担忧美联储可能推迟今年预期内的再升息两次的行动。美联储的通胀目标是2%，其青睐的通胀指标4月为1.5%。

鲍威尔表示，通胀的逐步上行走势“似乎已经暂停”，部分归因于临时性因素，“有充分理由可以预期，通胀将重新逐步上升。”

“如今，经济像多年来一样接近我们设定的目标，”他在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)表示，强化了美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周二发表的类似乐观言论。

谈到今年稍晚开始出售债券的计划时，鲍威尔说，迄今为止市场反应平淡显示开始该进程时“不一定有重大反应”。如果美联储举措令投资者意外，出售债券可能导致市场收益率大增。

“如果再投资政策变动导致金融状况收紧的程度确实大于预期，我认为美联储会将这一点纳入考虑，”他表示，认同在这种情况下美联储可能推迟升息。

鲍威尔指出，研究表明几年后美联储持有的债券规模最终可能缩减至2.4-2.9万亿(兆)美元。(完)