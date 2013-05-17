美联储理事称中国经济重拾高增长面临障碍

路透华盛顿5月16日 - 美国联邦储备委员会理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）周四称，由于中国面临技术和劳动力市场障碍，经济可能很难重回以往的高增长态势。

“我的感觉是，（中国经济）将继续增长，但增速将慢于以往，”拉斯金在全美经济学家俱乐部（National Economists Club）发表完演讲后说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。