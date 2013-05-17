美联储理事称中国经济重拾高增长面临障碍

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透华盛顿5月16日 - 美国联邦储备委员会理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）周四称，由于中国面临技术和劳动力市场障碍，经济可能很难重回以往的高增长态势。
“我的感觉是，（中国经济）将继续增长，但增速将慢于以往，”拉斯金在全美经济学家俱乐部（National Economists Club）发表完演讲后说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。