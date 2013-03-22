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债券 | 2013年 3月 22日 星期五 21:00 BJT

美国经济：就业增长中低薪和临时岗位太多--美联储理事拉斯金

路透华盛顿3月22日 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)周五称，美国最近就业增长中，低薪和临时岗位太多，令复苏基础不稳。

拉斯金称，决策者尽其所能促进经济加速增长，刺激招聘，并称就业市场状况改善。但她也称，利率工具针对性不强，不能指导创造就业的种类，美国现在四分之一的工人属于低薪。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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