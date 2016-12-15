焦点：美联储一如预期升息一码 预计在特朗普上任首年加快升息步伐

路透华盛顿12月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。在一系列总体强劲的经济数据公布后，市场认为升息基本是板上钉钉。

在美联储委员一致作出的政策决定公布后，美国公债收益率上涨，美元指数走强。美股小跌，但在美联储主席叶伦举行记者会期间抛售加速，标普500指数收盘创10月11日来最大单日百分比跌幅。

叶伦指出，特朗普当选美国总统后，美联储进行了相应的微调，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的“部分与会委员”开始调整财政政策假设。

“我们在不确定性的阴云下操作...所有FOMC与会委员都认识到，经济政策将会有怎样的调整，及其可能给经济造成何种影响，都存在相当大的不确定的性。

部分因预期经济前景会发生改变，美联储决策者对2017年升息次数的预估中值，从9月的升息两次，每次25个基点，上调至升息三次，每次25个基点。

叶伦称这是“非常小的调整”，因应就业强劲增长、通胀加快的迹象以及预计特朗普新政将会产生的影响。

但她也表示，周三升息应被“理解为反映我们对经济已经取得的进展的信心。”

除了货币政策声明外，美联储还发布了最新的经济预估，表示明年的升息步伐将会在当前一年一次的基础上有所加快。市场和美联储看来在利率展望上是很接近的，联邦基金利率期货市场现预计，明年升息至少两次，可能达到三次，在本周会议前则是一到两次。

由于候任总统特朗普计划推出，包括减税和增加基建支出在内的一系列刺激举措，联储决策者相应调整了对经济的预期，现预计经济成长小幅加速，失业率下降，且通胀回升至略低于联储设定的2%目标的水平。

美联储预计明年加息三次，2018和2019年将各升息三次，利率将达到3.0%的长期“正常”水平。

今天联储对利率长期正常水平的预期略高于三个月前，显示其认为经济成长动能仍在不断增强。

“他们没有提到财政刺激措施，但通常他们的激进态度就已经表明，他们对明年可以加息三次信心更足了一些，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。

联储对升息步伐的描述仍然是“循序渐进”，仍表示货币政策较为宽松，支持就业市场进一步改善。联储预计，明年失业率将下降至4.5%，然后保持在该水平。经济学家认为，失业率降至4.5%反映经济接近充分就业。联储预计，明年经济增长2.1%，略高于上次预估的2.0%。

**特朗普新政影响**

在特朗普11月8日胜选，且对美联储加息的预期巩固后，美国公债收益率已经开始上涨。根据CME Group编撰的数据，本周初，联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储今日升息的可能性超过95%。

大选后的几周内，美联储官员已表示，特朗普的政策建议可能在短期内推动经济更快速成长。即便特朗普新政计划细节仍不明朗，但美联储仍在周三的利率声明中上调了利率预估，这在后危机时代实属罕见。

美联储表示，经济前景风险仍“大致平衡”，同上月声明措辞一致。

此次升息是美联储去年12月加息后首次，也仅是2007-2009年金融危机以来的第二次，美联储在金融危机期间将利率降至近零水准，还动用了大规模购债等其他工具来稳定经济。(完)