焦点：美联储三个月内二度加息 并宣布削减资产负债表计划细节

2017年6月14日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在货币政策声明发布后的记者会上。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿6月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

联储决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储制定利率的委员会表示，经济继续增强，就业增长保持稳健，并暗示其认为近期通胀回落基本是暂时性的。

联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。联储资产负债表中的这些证券多数是在2007-2009年金融危机和经济衰退后购买的。

美联储预计今年开始资产负债表正常化进程，并逐步扩大缩表规模。该计划将主要通过停止将规模越来越大的到期证券回笼资金再投资来实现，但美联储没有具体表明整体缩表的规模。

“我可以告诉你的是，我们预计将把储备余额和整体资产负债表规模削减至明显低于近几年，但大于金融危机之前的水准，”美联储主席叶伦在政策声明发布后的记者会上表示。

她还表示，可能在“较短时间内”就开始资产负债表正常化。

美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。

对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

美联储发布政策声明后，美股收盘涨跌互见，美国公债价格缩减涨幅。美元指数大致持平，收复稍早失地，而金价下挫。

“美联储宣布了对所持证券到期本金再投资的调整，保留了9月开始缩表的可能性。而且他们没有放缓对升息步伐的预估，表明他们可以同时进行缩表和升息。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

**关注通胀**

自2015年12月开始政策正常化进程后，美联储已升息四次。美联储当时因应金融危机而将利率降至近零水准。

联储决策者还发布了最新季度经济预估。预估显示，短期内担忧通胀，但对未来几年的经济成长仍有信心。

联储预计，2017年美国经济成长2.2%，高于3月的预期。到年底通胀预计为1.7%，低于之前预估的1.9%。

过去两月通胀回落，引发部分联储决策者不安，他们担忧如果通胀持续回落，可能导致未来升息的步伐发生改变。劳工部周三公布的数据显示，5月消费者物价意外回落，为三个月内第二次。

美联储青睐的基础通胀指标从今年早些时候的1.8%，回落至1.5%，在逾五年的时间里低于联储设定的2%目标。

周三稍早，美国劳工部公布5月消费者物价意外下滑，为三个月来第二次。

叶伦暗示，美联储仍对通胀将在中期内升至联储目标水准有信心，受助于她描述为强劲的就业市场将继续增强。

决策者对今年年底失业率的预期下降至4.3%，同目前的失业率水平一致，2018年为4.2%，暗示联储认为就业市场状况将会继续收紧。

决策者对长期中性利率的预估中值持平在3.0%。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利对周三的货币政策决定投了反对票。(完)