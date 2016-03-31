美联储副主席杜德利同意叶伦谨慎升息的看法

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月31日 - 美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利周四称，他同意主席叶伦应该谨慎推进升息的观点，特别是鉴于海外成长放缓造成的风险。
杜德利表示，若美国经济持续温和增长，压低失业率并推高通胀，联储将逐步实现利率政策正常化，这呼应了叶伦本周稍早发表的看法。
他在弗吉尼亚军事学院表示，“我完全同意她的看法。”
但美联储“谨慎推进”加息进程，因国内经济增长仍然缓慢，且海外经济成长前景存在不确定性。(完)
(翻译 张荻； 审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。