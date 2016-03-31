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国际财经 | 2016年 4月 1日 星期五 07:24 BJT

美联储副主席杜德利同意叶伦谨慎升息的看法

路透3月31日 - 美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利周四称，他同意主席叶伦应该谨慎推进升息的观点，特别是鉴于海外成长放缓造成的风险。

杜德利表示，若美国经济持续温和增长，压低失业率并推高通胀，联储将逐步实现利率政策正常化，这呼应了叶伦本周稍早发表的看法。

他在弗吉尼亚军事学院表示，“我完全同意她的看法。”

但美联储“谨慎推进”加息进程，因国内经济增长仍然缓慢，且海外经济成长前景存在不确定性。(完)

(翻译 张荻； 审校 杜明霞)

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