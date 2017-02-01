焦点：美联储维持利率不变 对经济仍持乐观看法

路透华盛顿2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。

美联储称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。

美联储决策者仍在观望，等待特朗普经济政策可能造成何种影响的明确线索。

美联储今日结束为期两天的政策会议，会上维持指标利率目标区间在0.5-0.75%不变。联储在声明中称，“最近，衡量消费者和企业信心的指标改善。”

联储决策者还强调指出，失业率仍徘徊在近期低位附近，目前为4.7%，处于或接近很多决策者认为反应充分就业的水平。

联储利率决定发布后，金融市场变动不大。根据CME Group编撰的联邦基金利率期货数据，投资人仍预计下一次升息将在6月。

美联储在12月的政策会议上将指标利率目标区间调高至0.5%-0.75%，为10年来第二次升息。并预计今年还会进一步升息三次。

本月稍早，美联储主席叶伦强调称，鉴于经济已接近充分就业，如果联储升息行动太过迟缓，有通胀出现“令人不快的意外”的风险。

联储在声明中表示，仍预计通胀将在中期内升至2%的目标，不过，联储指出，基于市场的通胀补偿指标仍处于低位，基于调查的长期通胀预期指标仍基本保持稳定。

不过美联储的确暗示，油价疲弱的影响已经结束，未来通胀将不再受到短期因素的影响。美国商务部周一报告，通胀攀升至1.7%。

富国银行基金管理的首席资产组合策略师Brian Jacobsen称，“经济继续扩张，信心得以改善，美联储听上去对最终达到2%通胀目标更有信心。”

**财政政策的不确定性**

投资者已经完全排除了本周升息的可能性，因特朗普的财政和贸易政策，及其对美联储预期所造成的影响都充满了不确定性。

特朗普承诺增加基建支出、减税、放松监管，并重新协商贸易协定，这些举措可能很快会推升通胀，进而促使美联储加快升息步伐。

特朗普尚未公布其经济计划的细节，也未公布计划出台的时间表，而已经宣布的一些政策，被很多人认为有极强的保护主义倾向，加之最新颁布的限制移民的行政令，搞得市场人心惶惶。

“财政政策仍有不确定性，所以美联储可能在等待更多的数据，等待情势更加明朗化，”Citizens Bank全球市场主管Tony Bedikian称。

周三稍早公布的数据显示，美国1月制造业活动加快增长，升至逾两年高位，因新订单和原材料成本持续增加，直指国内需求增强，且低油价带来的拖累减弱，支撑制造业复苏。ADP全国就业报告显示，民间雇主在1月新增了24.6万个就业岗位，高于12月的15.1万个。

周五，美国劳工部将发布备受关注的1月非农就业报告。2月中，美联储主席叶伦将在国会作半年度证词陈述，届时她可能也会提供美联储想法的更清晰线索。

今年美联储还将举行七次货币政策会议，下一次安排在3月14-15日。(完)