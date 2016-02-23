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国际财经 | 2016年 2月 24日 星期三 07:20 BJT

美联储3月会议应考虑升息--堪萨斯城联储总裁乔治

路透2月23日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应考虑在3月举行的下次会议上升息。

“无疑应对此进行考虑，”乔治对Bloomberg Radio说。

乔治今年在美联储利率决策委员会具有投票权，她称会等到3月15-16日再决定是否支持升息。

全球经济放缓迹象以及金融市场动荡已经导致投资者押注不会很快升息。美国联邦基金利率期货交易显示，投资者预计今年升息的机率极低。

乔治表示，如果金融市场震荡走势持续，可能令决策者暂停升息。但她称，自12月以来，美国经济前景未发生根本性改变。美联储12月暗示今年将升息四次。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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