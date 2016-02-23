美联储3月会议应考虑升息--堪萨斯城联储总裁乔治

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月23日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应考虑在3月举行的下次会议上升息。
“无疑应对此进行考虑，”乔治对Bloomberg Radio说。
乔治今年在美联储利率决策委员会具有投票权，她称会等到3月15-16日再决定是否支持升息。
全球经济放缓迹象以及金融市场动荡已经导致投资者押注不会很快升息。美国联邦基金利率期货交易显示，投资者预计今年升息的机率极低。
乔治表示，如果金融市场震荡走势持续，可能令决策者暂停升息。但她称，自12月以来，美国经济前景未发生根本性改变。美联储12月暗示今年将升息四次。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。