调查：美国多数大型投行预计美联储今年6月前升息

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透纽约1月9日 - 许多美国大型投行的分析师仍然认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年6月前升息，即便原油价格挫至五年低点且薪资增长仍然疲弱。
路透周五进行的调查显示，20家与美联储有直接业务往来的初级交易商中，13家预期6月前首次升息。除了三家之外，其他受访者均认为2015年至少升息两次。
美联储上一次升息还是在2006年，自2007-2008年金融危机以来就一直把利率目标保持在近零水准。
劳工部周五公布的数据显示，虽然12月非农就业岗位增加了25.2万个，但平均时薪却意外下降了0.2%。
薪资保持2007-2009年经济衰退以来的增长乏力势头。在过去一年中，薪资仅增长1.7%，是2012年10月以来最小的12个月增幅。
然而，该数据基本上未影响分析师的看法。
“对于名义薪资增长较弱的关注，掩盖了实质薪资增速已达到逾一年来最快水平的事实，”Scotiabank的资本市场经济研究主管Derek Holt表示。
劳工部表示，11月实质平均周薪上升0.9%。该数据考虑了工时的增长。
“虽然可能有人认为名义薪资增长疲弱会阻碍消费支出，但整体通胀的急剧下降意味着实质收入增长保持强劲，上月可能稳健增长了0.7%，”摩根大通的分析师Michael Feroli在报告中写道。
尽管油价自2014年6月以来下跌了50%，但16家初级交易商中，有12家预计美联储不会只因油价下跌这一个因素就改变6月前升息的计划。
联邦基金利率期货走势显示，市场预期美联储不会那么早升息。据芝加哥商业交易所(CME Group)美联储观察(Fed Watch)，市场预期9月才会开始升息，而且在非农就业数据公布后调降了届时升息的可能性。
21家初级交易商的预期中值显示，今年底联邦基金利率预计为0.875%，略低于2014年12月调查的估值。据12月17日的最新预估，美联储决策者去年12月的预期中值认为，2015年底利率将为1.13%。
本次调查预估中值显示，2016年底联邦基金利率将为2.25%，低于去年12月时预估的2.5%。(完)
(编译 张涛 审校 郑茵)
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