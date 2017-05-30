美国两家地区联储在5月会议前要求上调贴现率－会议记录

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿5月30日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。
美联储没有在5月加息，且仅有两家地区联储银行支持上调贴现率的情况，显示出在4月底时升息的支持度还不高。
要求上调贴现率的两家地区联储银行分别为堪萨斯城和里奇蒙联储银行。
市场预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上升息。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。