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国际财经 | 2017年 5月 31日 星期三 07:25 BJT

美国两家地区联储在5月会议前要求上调贴现率－会议记录

路透华盛顿5月30日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。

美联储没有在5月加息，且仅有两家地区联储银行支持上调贴现率的情况，显示出在4月底时升息的支持度还不高。

要求上调贴现率的两家地区联储银行分别为堪萨斯城和里奇蒙联储银行。

市场预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上升息。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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