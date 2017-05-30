美国两家地区联储在5月会议前要求上调贴现率－会议记录

路透华盛顿5月30日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。

美联储没有在5月加息，且仅有两家地区联储银行支持上调贴现率的情况，显示出在4月底时升息的支持度还不高。