美国两家联储银行在上次政策会议前支持升息－3月贴现率会议记录

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，两家地区联储银行总裁在美联储3月会议前支持升息，因经济改善令收紧货币政策的信心增强。
根据美联储3月贴现率会议记录，里奇蒙和堪萨斯城联储总裁支持上调主要贷款利率25个基点，“因就业市场状况持续改善，且预期通胀将上升”。
贴现率讨论是在上月美联储政策会议前进行的。美联储在3月政策会议上维持联邦基金利率目标区间不变。
堪萨斯城联储总裁乔治在3月政策会议上投下反对票，她赞成升息。里奇蒙联储总裁拉克尔今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。
上次美联储政策会议记录显示，决策者对何时进行下一次升息进行了广泛的讨论。尽管美联储不太可能在4月升息，但就业市场和经济成长稳步改善可能为6月升息打下基础。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。