美国两家联储银行在上次政策会议前支持升息－3月贴现率会议记录

路透华盛顿4月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，两家地区联储银行总裁在美联储3月会议前支持升息，因经济改善令收紧货币政策的信心增强。

根据美联储3月贴现率会议记录，里奇蒙和堪萨斯城联储总裁支持上调主要贷款利率25个基点，“因就业市场状况持续改善，且预期通胀将上升”。

贴现率讨论是在上月美联储政策会议前进行的。美联储在3月政策会议上维持联邦基金利率目标区间不变。

堪萨斯城联储总裁乔治在3月政策会议上投下反对票，她赞成升息。里奇蒙联储总裁拉克尔今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

上次美联储政策会议记录显示，决策者对何时进行下一次升息进行了广泛的讨论。尽管美联储不太可能在4月升息，但就业市场和经济成长稳步改善可能为6月升息打下基础。(完)