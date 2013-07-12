《美国FED焦点》美联储考虑提高缩减刺激政策门槛，以安抚市场紧张情绪

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
**停止量化宽松...然后加息**
贝南克周三的讲话被视为安抚市场的新举。他重申政策仍将“高度宽松”，即便失业率降至当前门槛之下，利率也可能保持在低位。
“不会在失业率达到6.5%后自动加息，”他称。
但高盛首席美国分析师Jan Hatzius表示，美联储仅靠重申维持利率在低位的承诺，甚至是推迟削减购债计划，都可能无法说服公众相信其不会在2014年加息。
阻止债市下跌的“更有效”方法是，下调失业率门槛。这样一来，如果贝南克一如预期在当前任期结束后离职，把舵盘交给外界可能并不清楚其观点的新任总裁手上，那么或许会帮助稳定市场预期。
Hatzius本周稍早在致客户的报告中称，这也将向“市场表明，美联储所扮演的‘角色’实际上并未改变，提早削减购债计划更多的是货币政策在战术，而非战略上的一种转变。”
贝南克周三表明了这点，称不应把包括购债和利率在内的多种政策工具可能出现的调整，或循序渐进式的调整，与目前高度宽松政策的整体目标相混淆。
决策者面临的主要问题或许是，如何说服投资者相信，其不太可能在结束量化宽松后的短短几个月便开始加息。相反，他们希望清楚表明自己愿意根据经济形势，等待一年甚至更长的时间再收紧政策。
不过，有关下调失业率门槛的争论远未敲定。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上个月向记者称，考虑到货币政策调整需要数月时间才能对经济产生影响，在考虑加息时以6.5%作为门槛是“合理的”。
即便如此，他也暗示此观点有待商榷。
“我认为我们确实应该进行这样的讨论，”他称，“更加接近(门槛)后，我们需要重新调整沟通方式，以进一步明确这些问题。”(完) (编译 李春喜/朱晓军/许娜; 审校 田建华/侯向明/隋芬)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)