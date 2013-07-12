《美国FED焦点》美联储考虑提高缩减刺激政策门槛，以安抚市场紧张情绪

**停止量化宽松...然后加息**

贝南克周三的讲话被视为安抚市场的新举。他重申政策仍将“高度宽松”，即便失业率降至当前门槛之下，利率也可能保持在低位。

“不会在失业率达到6.5%后自动加息，”他称。

但高盛首席美国分析师Jan Hatzius表示，美联储仅靠重申维持利率在低位的承诺，甚至是推迟削减购债计划，都可能无法说服公众相信其不会在2014年加息。

阻止债市下跌的“更有效”方法是，下调失业率门槛。这样一来，如果贝南克一如预期在当前任期结束后离职，把舵盘交给外界可能并不清楚其观点的新任总裁手上，那么或许会帮助稳定市场预期。

Hatzius本周稍早在致客户的报告中称，这也将向“市场表明，美联储所扮演的‘角色’实际上并未改变，提早削减购债计划更多的是货币政策在战术，而非战略上的一种转变。”

贝南克周三表明了这点，称不应把包括购债和利率在内的多种政策工具可能出现的调整，或循序渐进式的调整，与目前高度宽松政策的整体目标相混淆。

决策者面临的主要问题或许是，如何说服投资者相信，其不太可能在结束量化宽松后的短短几个月便开始加息。相反，他们希望清楚表明自己愿意根据经济形势，等待一年甚至更长的时间再收紧政策。

不过，有关下调失业率门槛的争论远未敲定。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上个月向记者称，考虑到货币政策调整需要数月时间才能对经济产生影响，在考虑加息时以6.5%作为门槛是“合理的”。

即便如此，他也暗示此观点有待商榷。