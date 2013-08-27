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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 04:11 BJT

美国利率: 三家地区联储银行在7月要求上调贴现率至1%

路透华盛顿8月27日 - 一份美国联邦储备理事会(FED/美联储)贴现率会议记录周二显示，在美联储7底会议举行前，有三家联储银银行要求上调贴现率。

这份会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联邦储备银行总裁均要求将贴现率上调25个基点。

这表示支持上调贴现率的联储总裁增加。在6月的上一次美联储会议举行前，仅有费城和堪萨斯城联邦储备银行要求美联储调整贴现率。

7月29日会议记录显示，部份地区联储银行总裁希望上调贴现率至1%，“作为向恢复危机前贴现率结构的迈出的另一步。”(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)

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