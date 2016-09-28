重发-美国FED：考虑调整年度银行压力测试的方法和资本缓冲的计算－主席叶伦

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
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路透华盛顿9月28日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三称，美联储正考虑调整用于考察美国的银行是否能抵御大规模金融危机的年度压力测试的方法和程序。美联储还将利用压力测试结果来为银行设定资本缓冲标准。
叶伦在美国众议院金融服务委员会作证的准备讲稿中表示，美联储“目前正考虑对我们压力测试的方法和程序作若干调整”。
“现有的资本留存缓冲标准将被针对不同企业的压力测试结果制定的、对风险敏感的缓冲标准所取代。”
对于八家最大的、被认为对全球金融体系重要的美国的银行，新的缓冲计算方法“将导致其总资本要求大幅增加，”叶伦称。
叶伦在准备稿中没有对经济或货币政策前景发表评论。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍