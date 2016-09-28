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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 22:30 BJT

重发-美国FED：考虑调整年度银行压力测试的方法和资本缓冲的计算－主席叶伦

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路透华盛顿9月28日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三称，美联储正考虑调整用于考察美国的银行是否能抵御大规模金融危机的年度压力测试的方法和程序。美联储还将利用压力测试结果来为银行设定资本缓冲标准。

叶伦在美国众议院金融服务委员会作证的准备讲稿中表示，美联储“目前正考虑对我们压力测试的方法和程序作若干调整”。

“现有的资本留存缓冲标准将被针对不同企业的压力测试结果制定的、对风险敏感的缓冲标准所取代。”

对于八家最大的、被认为对全球金融体系重要的美国的银行，新的缓冲计算方法“将导致其总资本要求大幅增加，”叶伦称。

叶伦在准备稿中没有对经济或货币政策前景发表评论。(完)

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