美国金融：纽约联储将于周二进行小规模公开市场操作测试

路透纽约6月24日 - 纽约联邦储备银行周一表示，将于周二与21家美国初级市场交易商进行小规模债券回购操作，以测试市场参与者的准备情况。

初级市场交易商即有资格直接与美联储进行交易的华尔街金融公司。

这将是纽约联储交易部门第三次进行回购与逆回购操作测试。该部门负责美联储的公开市场操作，通过回购与逆回购操作可改变银行准备金水平，并影响短期利率。

“和以前的回购与逆回购操作准备测试一样，这项工作是美联储为慎重起见而进行的提前规划。在设计上这些操作不会对准备金的可用性或市场利率造成实质影响，”纽约联储在周一的一份声明中表示。

在回购操作中，纽约联储购入公债债券或抵押支持证券(MBS)，并在约定日期将证券回售给交易商，持有时间为隔夜或更长。这项操作可为金融体系注入资金，压低联邦基金利率和其他短期利率。

在逆回购中，纽约联储卖出公债或MBS，并议定在以后买回。这种临时性出售操作可减少金融系统中的准备金余额，推升短期利率。