美联储应维持规模达数万亿美元债券持仓 以保持市场稳定--报告

路透8月27日 - 在周六的全球央行官员年会上，一份呈递给央行官员们的研究论文建议，美国联邦储备理事会应当放弃缩小债券持仓规模的计划，反而当“无限期”持有。这将是一个新的、几乎未被发现的防范金融市场冲击的工具。

前美联储理事史坦和两名哈佛大学的同事在研究论文中称，继续持有规模空前的4.5万亿(照)美元公债，将使美联储可以永远扮演短期美债提供者的角色。

这将有效地把目前给市场提供短期融资的私有合约网络挤出市场。私有合约网络在市况正常的时候是个稳定的体系，但在危机期间却会成为一大乱源。

该论文为美联储解决多年购债所产生的复杂问题提供了一个简单的方案。所谓“量化宽松”的目的是在2007-2009年经济衰退后刺激增长，但也通过购买期限较长的债券和抵押支撑债券使美联储资产负债表规模增长近四倍。

美联储先前一再声明，计划以自然减少或出售的方式降低持仓规模，然而放弃这项计划可能会使美联储遭受批评，包括踰越了国会赋予的职责、扭曲了全球金融市场、并导致原本该是紧急政策立场基本上成为常态。

但史坦和论文共同作者称，继续持有这些债券，将可打造一个对抗短期融资市场挤兑的堡垒；短期融资市场挤兑会让金融危机向全球蔓延，从而陷入数十年来最严重的衰退。

他们在论文中写道，“通过扩大安全的短期债的总体供应量，美联储可以削弱民间仲介机构过度发行自身短期债务的市场诱因，”。

该论文是在怀俄明州杰克森霍尔的一个备受瞩目的会议上发表。美联储主席叶伦及其他央行官员本周汇聚此地召开会议。(完)